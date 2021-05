Luís Oyama fica no Botafogo por empréstimo até o fim do ano Divulgação/Botafogo

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 15:19

O Botafogo chegou à 15ª contratação para a temporada ao anunciar Luís Oyama. O volante do Mirassol, de 24 anos, chega por empréstimo até o fim do ano e agora a diretoria alvinegra corre para regularizá-lo a tempo para ficar à disposição do técnico Marcelo Chamusca para o jogo de sábado contra o Coritiba, no Nilton Santos.

Luís Omaya, que terá a primeira chance em um clube de fora do estado de São Paulo, é mais um nome do recente pacote de contratações do Botafogo para a disputa da Série B. Recentemente, também foram anunciados o lateral Daniel Borges e o atacante Chay. E mais nomes estão a caminho.



O centroavante Rafael Moura, do Goiás, o volante Barreto, da Ponte Preta, e o atacante Diego Gonçalves, do Mirassol, são os próximos. Os dois primeiros estão mais perto enquanto o último ainda negocia.



A chegada da 15ª contratação é vista como importante para a comissão técnica por preencher uma deficiência no elenco: a falta de um primeiro volante de mais marcação. Isso foi detectado desde que José Welison deixou o Botafogo e nenhum outro volante conseguiu exercer a função.