Copa América foi adiada em um ano por causa da Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 00:00

Não tem jeito. A polêmica da semana vai ser a realização da Copa América no Brasil. A Conmebol entrou em contato e a resposta foi imediata: podemos fazer a competição no país. Entre aplausos e discórdias, a questão da pandemia ainda assola o país, que já vem recebendo jogos há mais de um ano, mesmo com a situação. Entendo que será mais uma grande oportunidade para vermos os melhores jogadores do mundo em nossos gramados, mesmo que de longe. O Brasil se notabilizou por receber grandes eventos nos últimos anos e a Copa América 2021 vai ser mais um. É necessário ver a questão do calendário e em quais estados isso é possível, porém ver Messi, Neymar, Suárez, Cavani, Vidal, Sanchez e tantos outros craques da bola aqui vai ser especial. Aliás, na última, a Seleção se deu bem e conquistou a competição. Dessa vez vai ter novamente a grande responsabilidade de defender o troféu em casa. Das polêmicas à parte, prefiro olhar para o esporte e o que esse evento pode nos trazer no meio de tanta tristeza que nos assola com a fase que vivemos.

Publicidade

O FLA NÃO PODE SER PREJUDICADO

O Campeonato Brasileiro mal começou e está ameaçado de ser paralisado novamente com a realização da Copa América no Brasil. Eu me arrisco a dizer que nenhum time no mundo seria tão prejudicado quanto o Flamengo se a competição não parar. Gabigol, Rodrigo Caio, Gerson, Pedro, Éverton Ribeiro, Isla e Arrascaeta correm risco de convocação. Algo tem que ser feito porque, só com esses nomes, é mais do que meio time. Situação complicada...

Publicidade

ALERTA LIGADO NO VASCO

Marcelo Cabo Rafael Ribeiro / Vasco

Publicidade

A estreia do Vasco na Série B do Brasileiro foi extremamente preocupante: 2 a 0 para o Operário dentro de São Januário em uma partida que o Cruzmaltino não acertou nada. Hoje, tem Copa do Brasil diante do Boavista, que é um adversário mais fraco, e mudanças devem acontecer no time de Marcelo Cabo (foto) para que a desconfiança da torcida, que já começou, não tome conta.

Publicidade

UM DOS GRANDES SE FOI

Januário de Oliveira nos deixou ontem. Estamos falando de um dos maiores locutores das histórias do rádio e da TV no Brasil. 81 anos de bordões e narrações marcantes, além de apelidos para jogadores que até hoje são lembrados, como Sávio, o "Anjo Loiro", e Ézio, o "Super Ézio". Muita força à família e a todos que amam o futebol. Um dos grandes nos deixou, mas a história dele continua viva.