Alfredo Sampaio recebendo a medalha Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 10:24

Rio - O presidente do Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e treinador do Madureira, Alfredo Sampaio, foi homenageado, na tarde desta segunda-feira, dia 31, com a Medalha Pedro Ernesto.



A comenda, sugerida e entregue pelo vereador Felipe Michel, é a maior honraria concedida pela Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro e foi aprovada, por unanimidade, em 2019.



A cerimônia aconteceu no auditório do CT do Saferj, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, e contou com a presença de figuras que marcaram o futebol brasileiro, como Roberto Dinamite, Ricardo Rocha, Sebastião Lazaroni e Jair Pereira.



"São décadas dedicadas ao futebol. Seja como jogador, treinador ou como presidente do Saferj, procuro, a cada dia, deixar minha contribuição para o futebol carioca e para vida de milhares de jogadores. Agradeço, de coração, ao vereador Felipe Michel, pela consideração em me homenagear com a maior honraria da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro" disse o treinador e presidente do Saferj, Alfredo Sampaio.



"Por meio da força do nosso sindicato, hoje, o CT Saferj é, realmente, a casa do atleta carioca. Referência, esperamos continuar dando o suporte profissional e contribuindo também para o social, e o reconhecimento é combustível para que esta luta não pare nunca - completou Alfredo, ressaltando a importância da construção do único centro de treinamento construído por um sindicato de jogadores no Brasil."



O vereador Felipe Michel comentou a importância da comenda.



Publicidade

"Esse é o mínimo que a Câmara e o Rio de Janeiro podem fazer para retribuir o que o Alfredo fez e continua fazendo pelo futebol carioca. Como vereador da cidade, repito, tenho maior orgulho em conceder a medalha Pedro Ernesto a ele. Hoje, o CT, construído pelo Alfredo e pelos profissionais do Saferj, ampara jogadores que ganham o direito de manter a chama acesa na sua profissão. Como ex-atleta, posso falar com propriedade."