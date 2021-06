Por O Dia

Publicado 01/06/2021 10:02 | Atualizado 01/06/2021 10:18

Rio - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ironizou a revolta de Luís Roberto com a realização da Copa América no Brasil em meio à pandemia da Covid-19. Após o narrador da Globo viralizar definindo a decisão como um "tapa na cara" dos brasileiros, o filho do presidente questionou o fato de o profissional ainda seguir transmitindo jogos de outras competições pela emissora e relembrou que o torneio da Conmebol será mostrado pelo SBT.