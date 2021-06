Argentino aponta para o horizonte e lembra que ele não pode ser visto como o salvador da pátria, pois um time conta com 11 jogadores - AFP

Argentino aponta para o horizonte e lembra que ele não pode ser visto como o salvador da pátria, pois um time conta com 11 jogadores AFP

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 18:05

Rio - A Copa América, enfim, foi confirmada no Brasil após indefinições na última terça-feira. A decisão gerou críticas em grande parte da sociedade por conta do momento que o país vive em relação à pandemia da Covid-19. Destaque do Vasco, o atacante argentino Germán Cano comentou a realização do torneio por aqui ao site 'Sportia'.

"Estou surpreso, porque primeiro foi dito que ia ser jogado no Chile, até mesmo nos Estados Unidos. A verdade é que estou um pouco surpreso que vá ser jogado aqui, além do fato de que no nos últimos dois meses as condições estão aqui. Melhorou um pouco, mais de 20% da população já está vacinada com uma dose, dentro de tudo está melhorando", disse Cano, que emendou:

"Aqui como em toda parte tem gente que se cuida e gente que não. A gente não sai tanto, estou com minha família, esposa e filho, e a gente tenta não sair. Você tenta manter o cuidado que é necessário. Algumas medidas foram tomadas mas não tão repentinamente, como que de um dia para o outro fecham tudo", encerrou o argentino.