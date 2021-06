Marcelo Cabo não gostou da postura do Vasco com um a mais contra o Boavista Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 11:12 | Atualizado 02/06/2021 11:13

O Vasco fez 1 a 0 sobre o Boavista pela ida da Copa do Brasil, mas outra atuação ruim ligou o sinal de alerta na torcida. Depois das derrotas para Botafogo (vitória nos pênaltis) na Taça Rio e para o Operário na Série B, voltar a vencer pelo menos diminuiu a pressão, mas o desempenho ruim ainda preocupa, apesar de o técnico Marcelo Cabo ter ficado satisfeito.

"Tentamos passar toda a confiança aos nossos atletas, sabemos a responsabilidade que é envergar a camisa do Vasco. Nem sempre a gente consegue os dois objetivos (vencer e jogar bem), mas a gente sempre busca essa excelência. Fiquei satisfeito com minha equipe, fomos mais encorpados no meio de campo. Criamos boas oportunidades de gol", analisou o treinador, que só ficou incomodado com a postura da equipe quando passou a jogar com um a mais.



Publicidade

"Faltou inteligência da nossa parte. Isso sim me irritou bastante, poderíamos ter aproveitado mais os 15 minutos. A gente precisava ser contundente, sim, mas organizado".



Agora, o Vasco volta suas atenções novamente para a Série B, quando enfrenta a Ponte Preta no domingo (6), em busca da primeira vitória.



Publicidade

"Todo mundo sabe que o Vasco entra na Série B para protagonizar, e é isso que a gente vai buscar. Tivemos um revés diante do Operário, mas agora temos mais 37 rodadas", avisou Cabo.