Estátua da Liberade da Havan desaba em rodovia Reprodução/Redes Sociais

Por IG - Último Segundo

Publicado 24/05/2021 12:20 | Atualizado 24/05/2021 12:30

Rio - Quem passou pela Estrada do Mar, na ERS-389, localizado na cidade de Capão da Canoa - RS, na manhã desta segunda-feira (24), presenciou uma cena diferente. Isso porque a réplica da Estátua da Liberdade, da loja Havan, desabou após a presença de ventos fortes no local. Confira as imagens:

Ventania provocada por ciclone derruba estátua da Havan em Capão da Canoa Imagens: Capão Denúncias/Especialhttps://t.co/tmw74knLHd pic.twitter.com/ryEW6uTPfv — Jornal NH (@jornalnh) May 24, 2021

É possível conferir, no vídeo, que a Estátua caiu para frente e atingiu a pista da rodovia. Por sorte, não haviam veículos passando no local no momento do acidente.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. A loja havia sido inaugurada no dia 21 de janeiro deste ano.