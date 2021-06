Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Marquinhos Gabriel deve ser uma das novidades contra a Ponte Preta, no domingo - Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Marquinhos Gabriel deve ser uma das novidades contra a Ponte Preta, no domingoRafael Ribeiro/Vasco.com.br

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 14:58

Rio - É com desconfiança que o torcedor do Vasco, exigente, analisa o desempenho nos últimos compromissos. Sob pressão após a derrota, em São Januário, no domingo, em sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino reagiu na Copa do Brasil, na terça-feira, em Bacaxá, mas ainda não empolgou após a eliminação precoce no Carioca. Marcelo Cabo tem consciência do momento de oscilação e poderá promover três mudanças para enfrentar a Ponte Preta: Leandro Castan, Michel e Marquinhos Gabriel.

Em fase final de transição, Leandro Castan e Marquinhos estão recuperados de lesões musculares na coxa direita e esquerda, respectivamente. O capitão cruzmaltino não joga desde a final da Taça Rio, no dia 16 de maio, contra o Botafogo. A tendência é que o camisa 5 volte no lugar de Ricardo Graça.

Publicidade

A ausência de Marquinhos Gabriel foi mais prejudicial. Após destacar o encaixo do trinca formada ao lado de Andrey e Galarza, Marcelo Cabo admitiu a queda de rendimento com o desmanche iniciado no dia 8 de maio, quando o apoiador entrou em campo pela última vez. Autor do gol da vitória sobre o Boavista, o argentino Sarrafiore, que ainda não está no auge da forma física e técnica, deve iniciar o jogo contra a Ponte Preta no banco de reservas.

Regularizado, Michel, ex-Grêmio e Fortaleza, tem a chance de estrear e resolver o problema no espaçado meio de campo. Apesar da qualidade na saída de bola, Romulo, titular na terça-feira após um mês afastado, sentiu a falta de ritmo e de entrosamento ao lado de Andrey, que também teve um rendimento abaixo do esperado. Experiente e velho conhecido de Cabo, Michel pode ser uma das novidades contra a Ponte Preta.