Por O Dia

Publicado 02/06/2021 20:11

Rio - Preparado para assistir a um espetáculo atrás do outro? Alguns dos maiores astros do esporte mundial estarão em ação durante os meses de junho e julho no “Festival do Esporte”, um verdadeiro show de transmissões de diversos eventos esportivos espalhados pelo mundo. Ídolos como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Lebron James, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic desfilam seus talentos nas competições com transmissão ao vivo nos canais SporTV.

O futebol terá uma oferta para atender ao torcedor mais apaixonado. A edição especial de 60 anos da Eurocopa começa na próxima semana e o SporTV transmite todos os 51 jogos da competição, com exclusividade na TV por assinatura. Um campeonato do mais alto nível, que reúne seis dos sete primeiros colocados do último Ranking da FIFA, os quatro últimos campeões mundiais e 12 títulos de Copas do Mundo em ação. Isso sem contar os craques internacionais que estarão em campo, como Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Mbappé e muitos outros.

Na América do Sul, as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a partir de agora terão todos os jogos exibidos no SporTV. Nos próximos dias 4 e 8 de junho a seleção brasileira volta a campo para defender a liderança da tabela. Primeiro recebe o Equador, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Depois, visita o Paraguai, em Assunção.

Junho também será marcante nos gramados brasileiros. Na Copa do Brasil, as disputas da terceira fase tem início nesta semana. Times como Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional e Atlético-MG fazem suas estreias no mata-mata. Já o principal campeonato nacional, o Brasileirão, tem o maior time de craques da televisão em cobertura especial que vai muito além da transmissão. Antes e depois dos jogos, análises aprofundadas, debates, mesas redondas e programas especiais para que o torcedor fique por dentro de tudo que acontece com seu clube.

Meses emocionantes nos campos e também nas quadras. A Liga das Nações, último desafio das seleções masculina e feminina de vôlei antes dos Jogos Olímpicos, tem transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV dos mais de 50 jogos da competição, disputada na Itália. Ainda de olho nas Olimpíadas, os canais SporTV transmitem o Pré-Olímpico de Basquete masculino, que acontece em Split, na Croácia, a partir do dia 29 de junho, e dará ao campeão a última vaga da modalidade nos Jogos. O Brasil está no Grupo B e estreia no primeiro dia da competição diante da Tunísia.

Já os atletas da equipe de ginástica artística do Brasil terão a última oportunidade de carimbar o passaporte para Tóquio no Pan-Americano de Ginástica, evento com transmissão ao vivo e exclusiva dos canais SporTV. O torneio, que acontece no Rio de Janeiro, entre os dias 4 e 6 de junho, classificará quatro ginastas para as Olimpíadas. O mês de junho também será decisivo no melhor basquete do mundo, com os confrontos pelos playoffs da NBA. O SporTV exibe com exclusividade as finais da Conferência Leste.

Das quadras americanas para o saibro francês. Os maiores nomes do tênis disputam o torneio de Roland Garros com transmissão ao vivo dos canais SporTV. Mais de 12 horas diárias de transmissão em mais de 50 jogos até a final de simples, que acontece no domingo, dia 13 de junho. Duas semanas depois, a partir do dia 28, os tenistas trocam o saibro pela grama sagrada de Wimbledon. O terceiro Grand Slam da temporada, um dos quatro torneios mais importantes do ano, terá mais de 100 horas de transmissão ao vivo no SporTV e a previsão de mais de 45 jogos na capital inglesa.

A partir do dia 23 de julho, os olhos do mundo se voltam para o Japão, para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O SporTV terá quatro canais com transmissões e programação olímpica especial e mais 45 sinais de competições ao vivo. Além das provas, o canal vai estrear um programa diário comandado por Marcelo Barreto e pelo técnico Bernardinho. O “Ohayo Tóquio” – “bom dia” em japonês – vai preparar o público, apresentando os destaques de cada dia de transmissões do canal durante os Jogos.