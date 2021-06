Brasil conquistou a Copa de 1994 - Reprodução da internet

02/06/2021

Rio - Ídolo do Fluminense e tetracampeão do mundo com a seleção, Branco recordou a disputa que deu o título da Copa de 1994 ao Brasil. Em entrevista à ESPN, o ex-lateral brincou ao dizer que o goleiro Gianluca Pagliuca, goleiro da Itália naquela ocasião, "era seu freguês".

"Pagliuca era o goleiro. Você vê que era meu freguês desde os clássicos da Itália. Tanto que eu estou procurando ele na foto do pênalti que eu bati na final. Se vocês o encontrarem, vocês me falam por favor", disse Branco.

No tempo normal, o Brasil empatou em 0 a 0 com a Itália. Nas penalidades, o time de Parreira superou os europeus por 3 a 2 e ficou com o título.