Caio Paulista festeja o gol da vitória contra o Santa FeSergio Moraes / Pool / Afp

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 19:33

Rio - O Fluminense estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, contra o RB Bragantino, no Maracanã. O confronto é válido pela terceira fase do torneio. Os jogadores Caio Paulista e Samuel Xavier projetaram o duelo de logo mais.

"Vai ser um jogo muito importante, de 180 minutos. Sabemos que iniciamos na terceira fase da competição por nossa vaga na Libertadores e pelo que fizemos no ano passado. Então vamos entrar focados para buscar a vitória dentro da nossa casa. Trabalhamos bastante para isso", disse Caio.

"Temos a expectativa de desempenhar um bom futebol. A gente tem um jogo difícil, o Bragantino é uma equipe qualificada. Vamos procurar fazer um bom resultado nesse primeiro jogo no Maracanã. Sabemos que nada se define nesse primeiro jogo, mas precisamos jogar bem e conseguir um bom resultado para levar para São Paulo", comentou Samuel.