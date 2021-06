Agora como técnico, Roger Machado volta a disputar uma Copa do Brasil pelo Fluminense após ser herói do título de 2007 Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/06/2021 09:00

Depois de ter o Cerro Porteño (PAR) definido como adversário nas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil deste ano, nesta quarta-feira às 21h30 contra o Bragantino, no Maracanã. O Tricolor entra na terceira fase da competição em busca do bicampeonato, mas para isso precisa conseguir avançar às fases finais, o que não acontece desde 2015, quando foi semifinalista.

Campeão em 2007 em cima do Figueirense com um gol de Roger Machado, agora treinador, o Fluminense tenta se reencontrar na Copa do Brasil após uma sequência muito ruim. Nos últimos cinco anos, o Tricolor não passou das oitavas de final (caiu também na terceira e na quarta fases). Neste período, quatro eliminações foram para um adversário de Série A.



Ou seja, o confronto contra o Bragantino será mais uma oportunidade para esse elenco tricolor seguir quebrando tabus. Depois de garantir o retorno à Libertadores e a melhor campanha recente no Brasileirão em 2020, o próximo desafio é eliminar um clube de Série A na Copa do Brasil, o que não acontece desde 2015 (quando superou o Grêmio). Depois, mais à frente, ultrapassar a barreira das oitavas de final.



Para esse objetivo, o Fluminense terá um desfalque importante. Com a seleção olímpica, Nino não participará dos dois confrontos da terceira fase - nesta quarta e na próxima semana. Manoel e David Braz disputam a vaga. "Para mim, sem sombra de dúvidas, o Nino é o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade", elogiou Roger após o jogo com o São Paulo, pelo Brasileiro.

Por outro lado, a tendência é que Roger Machado conte com Fred, recuperado de uma indisposição. O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz (Manoel), Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.