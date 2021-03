Natan Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 15/03/2021 10:31 | Atualizado 15/03/2021 10:57

Rio - O zagueiro Natan, de 20 anos, vai atuar no Bragantino em 2021. O Flamengo acertou a negociação de empréstimo do jogador para o clube paulista. Pela negociação inicial, o Rubro-Negro irá receber R$ 5 milhões pelo defensor. No entanto, o jovem poderá ser transferido em definitivo, caso cumpra uma meta de jogos pelo Bragantino. Ele irá viajar na próxima terça-feira para Bragança Paulista.

Na atual negociação, há uma cláusula de obrigação de compra. Caso Natan dispute 25 jogos pelo Bragantino em 2021, o Flamengo receberá R$ 22 milhões pela venda dos 70% do jogador. O atleta disputou 15 jogos pelo clube carioca no ano passado e fez um gol.

Publicidade

Atualmente, o Flamengo tem 60% dos direitos de Natan e o Porto Vitória tem 40%. O Flamengo irá "morder" 22% dos direitos do Porto Vitória. Caso aconteça a transferência em definitivo, o Rubro-Negro irá vender 70% do zagueiro. Com isso, ficará com 12%, enquanto o clube capixaba terá 18% dos direitos do jogador.

Publicidade

No começo de 2020, Natan quase foi parar no Levante B, da Espanha, mas na 'hora H' o negócio acabou não dando certo. Seria um empréstimo de graça e para 'dar rodagem'. Com a valorização do jogador a partir do segundo semestre do ano passado, o Flamengo está próximo de negociá-lo por R$ 27 milhões.