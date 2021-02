Juliette Freire em show do Luan Santana na Paraíba Reprodução internet

Publicado 19/02/2021 13:12 | Atualizado 19/02/2021 13:24

Após Juliette Freire dizer no 'BBB 21', na festa da última quarta-feira, que tem o sonho de namorar o cantor Luan Santana, e o sertanejo logo no dia seguinte enviar uma mensagem privada nas redes sociais da sister, muitos fãs começaram a especular sobre a possibilidade de Luan ter convidado a paraibana para uma parceria musical. A especulação foi levantada porque Juliette já demonstrou diversas vezes no confinamento que sabe cantar muito bem. Mas esta coluna apurou com amigos próximos ao Luan, que garantiram que o contato dele nada tem a ver com trabalho.

Na verdade, Juliette e Luan não são meros desconhecidos. A maquiadora já esteve em um show do artista, na Paraíba, e ainda ganhou passe VIP para o camarim, onde o visitou como fã e ainda tirou foto com ele. Quem conhece o Luan garante que a mensagem enviada à sister é de cunho pessoal mesmo. Há quem se arrisque a apontar um certo interesse do cantor na sister. Ou seja, Juliette não está queimada na visão do cantor como ela especula, por conta de sua participação no programa.

Qualquer convite para trabalhar juntos está descartado, uma vez que Luan acaba de entrar para a Sony Music e não toma qualquer atitude relacionada a sua carreira musical sem autorização prévia da gravadora. Sendo assim, já podemos shippar Luan e Juliette quando a morena sair da casa mais vigiada do Brasil?