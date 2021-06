Troféu da Libertadores Conmebol/Divulgação

Publicado 01/06/2021 13:31 | Atualizado 01/06/2021 13:47

Rio - Os caminhos de Flamengo e Fluminense até a final da Libertadores, em 20 de novembro no Uruguai, foram traçados e os dois times cariocas podem se encontrar na semifinal. Pelo sorteio realizado na sede da Conmebol nesta terça-feira (1), o Rubro-Negro pegará o Defensia y Justicia, enquanto o Tricolor vai encarar Cerro Porteño pelas oitavas de final.

Ambos definirão as vagas para as quartas de final em casa, no Maracanã, e os jogos serão em julho, após a Copa América: entre os dias 13 e 15 (ida) e entre 20 e 22(volta).



Veja todos os confrontos:

Defensa y Justicia-ARG x Flamengo



Boca Juniors x Atlético-MG



Universidad Católica-CHI x Palmeiras



Cerro Porteño-PAR x Fluminense



Vélez-ARG x Barcelona-EQU



São Paulo x Racing-ARG



River Plate-ARG x Argentinos Juniors-ARG



Olimpia-PAR x Internacional

Além da Libertadores, também foram sorteados os confrontos das oitavas da Copa Sul-Americana. Os jogos também serão disputados a partir de 13 julho e a final no dia 06/11, também no Uruguai.



Veja os duelos:



Nacional-URU x Penãrol-URU



Independiente del Valle-EQU x Red Bull Bragantino



Santos x Independiente-ARG



América de Cali-COL x Athletico



LDU-EQU x Grêmio



Junior Barranquilla-COL x Libertad-PAR



Deportivo Táchira-VEN x Rosario Central-ARG



Sporting Cristal-PER x Arsenal-ARG