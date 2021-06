Copa Libertadores da America. FLUMINENSE X JUNIOR BARRANQUILLA (COL) se enfrentam no estádio do Maracanã no RIo de Janeiro. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 13:25 | Atualizado 01/06/2021 13:26

Rio - Depois de três anos, o Fluminense fechou com um novo patrocinador máster. O clube das Laranjeiras fechou com a empresa de apostas "Betano". O último patrocinador foi em 2018 quando encerrou a parceria com a empresa do ramo de cartões "Valle Express". As informações são do Caio Bois.

A Betano é uma empresa de apostas esportivas online da "Kaizen Gaming". Além do Brasil, eles também atuam em Portugal, Alemanha, Romênia, Grécia e Chipre.



O Atlético-MG também é patrocinado pela empresa no Brasil. No exterior eles patrocinam Braga e Marítimo (Portugal) e FCSB, ex-Steaua Bucareste, e Universitatea Craiova (Romênia).

Com a chegada da empresa, a Betmotion" deixará a propriedade "peito" na camisa tricolor, já que as empresas são do mesmo ramo.