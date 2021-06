Fred vem sendo destaque do Fluminense na temporada - Luis Robayo / Pool / Afp

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:31

Nesta temporada, Fred já alcançou marcas importantes jogando pelo Fluminense e pode chegar a mais uma nesta quarta-feira (2) contra o Red Bull Bragantino, às 21h30 no Maracanã, pela Copa do Brasil. Com 34 gols marcados o centroavante está a apenas dois de igualar Romário como o maior goleador da competição.



Fred, aliás, é o único em atividade entre os seis jogadores que mais fizeram gols na Copa do Brasil. Pelo Fluminense, foram 17 em 27 partidas. Ele terá pelo menos dois compromissos para aumentar essa marca, que seria mais uma alcançada na temporada.



Somente em 2021, o ídolo do Fluminense chegou a 400 gols na carreira, tornou-se o segundo maior goleador da história do clube (com 186, atrás apenas de Waldo, que tem 319) e chegou ao top-3 de artilheiros brasileiros na Libertadores (fez 22).



Fred já é o maior artilheiro da história do Brasileirão por pontos corridos, com 152 gols, e está em quarto no geral, podendo ultrapassar Edmundo (153) e Romário (154) na atual edição.



Maiores artilheiros da Copa do Brasil:

1– Romário (36 gols)

2– Fred (34 gols)

3– Viola (29 gols)

4– Oséas e Paulo Nunes (28 gols)

5– Dodô (26 gols)