Ganso não é aproveitado no Fluminense e Santos pode repatriar antiga cria Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 10:26

O Santos deseja Paulo Henrique Ganso, que vê com bons olhos um retorno ao clube que o revelou. Ainda mais com Fernando Diniz, com quem teve seu melhor momento pelo Fluminense. Entretanto, o Tricolor não está disposto a liberá-lo facilmente, mas o treinador santista reforçou o desejo de contar com o jogador.

"É um assunto interno Ganso teve grande participação comigo no Fluminense. Se puder voltar, seria bom para todo mundo, mas tratamos disso internamente", limitou-se a dizer Diniz, após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Cianorte, pela Copa do Brasil.



Sem espaço no Fluminense, Ganso é a terceira opção de meia, atrás de Nenê e Cazares. Entretanto, com a ida do equatoriano para a seleção de seu país, a tendência é de o camisa 10 entre mais vezes nas próximas partidas.



Desta maneira, o Fluminense ainda conta com ele. Além disso, o Santos vive grave crise financeira e não pode fazer grande investimento, tentando o empréstimo com o Tricolor pagando boa parte dos salários, o que não agradou e dificulta a negociação.