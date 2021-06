São Januário - Rafael Ribeiro/Vasco

São JanuárioRafael Ribeiro/Vasco

Por Lance

Publicado 02/06/2021 18:55

Rio - O Estádio Nilton Santos será uma das sedes da Copa América, movida às pressas para o Brasil nos últimos dias. A CBF entrou em contato com o Botafogo solicitando a arena para a disputa da competição e o clube aceitou, mesmo sabendo que o time profissional pode ser afetado por isto.



O Botafogo não poderá utilizar o Nilton Santos em, pelo menos, duas datas que vão coincidir com jogos da equipe de Marcelo Chamusca na Série B do Campeonato Brasileiro - diante do Remo, marcado para o dia 13; e na semana dos dias 23 a 30, quando o Alvinegro encara, respectivamente, CSA e Vitória.



A ideia do Botafogo para esses casos é não sair do Rio de Janeiro, até mesmo para evitar desgastes com viagens que não estariam inicialmente programadas no planejamento do mês. Por isto, o plano A do Alvinegro é mandar as partidas em São Januário, estádio do Vasco.

Publicidade

Quem cuida das negociações com o Cruz-Maltino, contudo, é a CBF, que iniciou uma conversa inicial para tentar levar os jogos do Botafogo à Colina Histórica. A entidade, vale ressaltar, bancará todos os custos de aluguéis, mudanças e logística por parte do Botafogo.



Dois jogos da Copa América estão confirmados para o Estádio Nilton Santos: um da fase de grupos e outro do mata-mata. O Botafogo joga no local no próximo sábado diante do Coritiba, pela 2ª rodada da Série B, às 21h.



A Conmebol e a CBF têm a preocupação por parte do gramado do Nilton Santos, que, atualmente, não está no melhor estado. A organização do torneio também precisaria "reservar" o estádio alguns dias antes de bola rolar para colocar placas de publicidade dos patrocinadores, placas com as cores da competição e todos esses elementos de fora de campo.