Barreto, de 25 anos, chega emprestado pelo Criciúma até dezembro para preencher uma lacuna no setor de marcação do Botafogo - Botafogo/Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 18:31

Rio - O Botafogo oficializou na tarde desta quarta-feira a contratação dee Gustavo Barreto. Ex-Ponte Preta, o volante, de 25 anos, chega por empréstimo do Criciúma até dezembro. Depois do anuncio de Luís Oyama, ex-Mirassol, o técnico Marcelo Chamusca ganha mais uma opção para o carente setor de marcação.

Ao fim do período do empréstimo, o Glorioso terá a opção de compra de 70% dos direitos econômicos de Barreto pelo valor de R$ 1,5 milhão. Revelado pelo Criciúma, o volante disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e o Paulista pela Ponte Preta.

O Botafogo chegou 16 reforços confirmados para disputar a Série B e o número aumentará após o anúncios dos atacantes Rafael Moura, ex-Goiás, e Diego Gonçalves, ex-Mirassol. Chamusca contava com Romildo, Rickson, Kayque, Pedro Castro, Matheus Frizzo e Ricardinho para a posição. No entanto, avaliou a necessidade de buscar opções com maior poder de marcação, casos de Luís Oyama e Barreto.