Bernardo Barreto exibe bumbum em set de gravação

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 09:04 | Atualizado 16/05/2021 09:05

Rio - Bernardo Melo Barreto, que protagonizou "Malhação" em 2006, foi flagrado caminhando totalmente nu pelo set de gravação do filme de terror "Epitaph", carregando apenas a roupa do personagem na mão. As imagens do bumbum do ator foram compartilhadas pelo cineasta Jorge Farjalla, neste sábado, em seu Instagram.

"Cinema independente é assim. Saindo de uma noturna", escreveu o cineasta na publicação, além de marcar o ator que tem 41 anos e ficou famosos ao interpretar o skatista Cauã, par romântico da atriz Luiza Valdetaro em "Malhação" na temproada de 2006.