Após quase seis anos afastado na seleção francesa, Benzema deixou boa impressão na vitória sobre o País de Gales - AFP

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 18:57 | Atualizado 02/06/2021 18:58

Nice - Às vésperas da Eurocopa, a França mostrou a razão por figurar a galeria de favoritos ao título. Na aguardada volta de Benzema, após quase seis anos afastado da seleção bleus, Mbappé, Griezmann e Dembélé marcaram os gols da vitória por 3 a 0 sobre o País de Gales no amistoso disputado em Nice. O astro do Real Madrid não balançou as redes. Na verdade perdeu um pênalti, acertou a bola na trave que originou o terceiro gol e deixou o gramado com a aprovação do técnico Didier Deschamps.



A expulsão de Neco Williams no primeiro tempo facilitou o trabalho, mas o domínio da França foi consolidado desde os primeiro minutos em Nice. O goleiro Ward, em finalização de Pogba e pênalti cobrado por Benzema já havia feito dois milagres. Ele bem que tentou repetir a dose na bomba de Rabiot, mas Mbappé mostrou oportunismo para abrir o placar no rebote.

A expectativa de ver o melhor trio de ataque do mundo, de acordo com muitos críticos e comentaristas esportivos, aumentou no segundo tempo. E o segundo gol, um golaço, na verdade, teve a assinatura de dois deles. Mbappé escorou de letra o passe de Pogba e rasgou a defesa galesa para Griezmann acertar um indefensável chute no ângulo direito de Ward. Dembélé fechou o placar no rebote da bola acertada na trave pelo atacante Benzema: 3 a 0.



Atual campeã do mundo, a França promete defender o título no Catar, em 2022, com direito a um laboratório de luxo na Eurocopa, com estreia marcada para o dia 15 de junho contra a Alemanha. Antes, porém fará o último teste no amistoso contra a Bulgária, na próxima quarta-feira, dia 8.