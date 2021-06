Bill em ação pelo Flamengo - Foto: C2 Sports

Bill em ação pelo FlamengoFoto: C2 Sports

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 18:19

O meia Bill, de apenas 15 anos, é uma das maiores promessas da base Flamengo e agora também da seleção brasileira. Nesta terça-feira, o jogador foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci para a preparação para a disputada do Torneio Sul-Americano Conmebol, que será no segundo semestre de 2021. Essa será a primeira vez da joia rubro-negra com a camisa da Seleção.

Natural de Volta Redonda, Bill chegou ao Flamengo aos 11 anos. Apesar de ainda muito novo, a técnica demonstrada por Bill chamou a atenção do futebol internacional. O PSV, da Holanda, chegou a fazer proposta para contratar a joia brasileira, mas sem sucesso. O jovem acabou permanecendo na Gávea e realizando seu sonho no dia 12 de março de 2021, quando assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo.

Publicidade

A convocação de Bill vem em sua excelente fase. Na disputa da Copa Rio da categoria, o atleta bem sendo destaque do Flamengo. Na estreia, ele marcou um gol na vitória do Rubro-Negro diante do Volta Redonda por 5 a 0 e, neste último fim de semana, marcou três vezes diante da Portuguesa, quando a partida terminou na goleada de 6 a 1. Agora, à serviço da Seleção Brasileira, Bill realizará outro sonho, que é representar seu país.