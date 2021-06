Gerson está com a seleção olímpica, mas ainda retornará ao Flamengo para mais alguns jogos Alexandre Vidal / Flamengo

Em reunião na terça-feira (2), Flamengo e Olympique de Marselha acertaram os últimos detalhes para o contrato de venda de Gerson e a negociação já está sacramentada, faltando apenas a assinatura do contrato para o anúncio. Segundo o site 'Ge', o volante ainda voltará da seleção olímpica para disputar mais alguns jogos pelo Rubro-Negro antes da despedida.

Pelo acordo, apesar da preocupação do Olympique com possíveis lesões, a permanência de Gerson no Flamengo por mais algum tempo dependerá das ausências de outros jogadores que estarão disputando a Copa América no período. Somente depois ele será liberado.



Gerson assinará um contrato de cinco anos com o clube francês e os valores da transação giram em torno de 23 milhões de euros (cerca de R$ 144 milhões), que serão parcelados. O Flamengo terá direito a um montante no futuro, caso o volante bata metas estabelecidas em contrato, como atuar em um determinado número de partidas no ano, ser convocado para Seleção, classificação à Liga dos Campeões e títulos.



O jogador receberá três vez mais do que o salário atual no Flamengo, mas a negociação até o acerto não foi fácil, com contrapropostas de parte a parte.