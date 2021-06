Juan Jesus, zagueiro da Roma - Reprodução/Instagram

Publicado 02/06/2021 13:05 | Atualizado 02/06/2021 13:20

Rio - O zagueiro Juan Jesus, de 29 anos, teve seu contrato com a Roma encerrado no último domingo e agora está livre no mercado. Após a despedida do defensor do clube italiano, alguns torcedores do Flamengo foram às redes sociais pedir sua contratação pelo Rubro-Negro. Alguns chegaram até a marcar o perfil do vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz.

Juan foi revelado pelo Internacional e deixou o país rumo à Itália em 2012, para defender a Internazionale. Quatro anos depois, se transferiu para a Roma, clube que defendeu até o último domingo.

A zaga do Flamengo vem sendo alvo de críticas por conta de diversas falhas nos últimos meses. Recentemente, os torcedores rubro-negros também fizeram um movimento pela contratação de David Luiz, que deixou o Arsenal.