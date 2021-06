Rodolfo Landim - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 14:31 | Atualizado 02/06/2021 14:33

Rio - O Flamengo segue firme com seu posicionamento de tentar a paralisação do Brasileirão durante a Copa América. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Rodolfo Landim disse não se opor à realização do torneio do Brasil, uma vez que confia nos protocolos de segurança, mas ressaltou que sua preocupação é com os diversos desfalques dos clubes.

“Não vejo diferença entre as competições nacionais e a Libertadores que tem os protocolos que estão sendo respeitados. Minha preocupação é com o impacto que causa nos clubes. Nós tivemos oito jogadores convocados para as eliminatórias. Existe um risco desses atletas serem chamados de novo para a Copa América e perdemos eles por 40 dias. É preciso um equilíbrio nas disputas e não é possível quando um elenco fica muito desfalcado e o outro está completo”, disse Landim.



“Na Copa América de 2019, nós tivemos a paralisação das competições nacionais, mas isso não ocorre esse ano. E a gente ainda pode perder nosso mando de campo. Sinceramente, deveríamos suspender o Brasileiro, por questão de isonomia. Tive uma conversa com o Caboclo ontem à noite e espero que hoje as coisas evoluam para melhor. Terminamos nosso campeonato esse ano no final de fevereiro. Por que não adiar em um mês o término do campeonato desse ano?”, questionou o mandatário.

O Flamengo pode perder sete jogadores no período de Copa América. Gabigol, Rodrigo Caio, Éverton Ribeiro, Isla, Arrascaeta, Pedro e Gerson foram convocados para jogos das Eliminatórias e a tendência é que sejam chamados para o torneio.