Rodinei foi recebido por Diego Ribas em sua volta ao Flamengo - Reprodução

Rodinei foi recebido por Diego Ribas em sua volta ao FlamengoReprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 15:39

Rio - Rodinei está de volta ao Flamengo. Nesta quarta-feira, o lateral, que esteve emprestado ao Internacional por 18 meses, se reapresentou no Ninho do Urubu e reencontrou seus velhos companheiros de equipe.

Publicidade

O jogador foi recebido com carinho pelo meia Diego Ribas, que publicou um vídeo em seu Instagram.



"Olha quem tá de volta. Satisfação de receber aqui, meu guerreiro. Agora já não vou mais reinar sozinho com a minha beleza", brincou o camisa 10.

Publicidade

Com contrato até 2022, Rodinei deve ser útil para Rogério Ceni ao longo do Brasileirão. No próximo mês, o clube não deverá ter Isla à disposição por conta da disputa da Copa América. Além dele, o treinador também terá Matheuzinho como opção.