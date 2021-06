Kenedy - Reprodução YouTube

Rio - O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Kenedy, ex-Fluminense e que pertence ao Chelsea, conforme o Jornal O Dia revelou há alguns dias. Sabendo disso, o digital influencer Negrete, amigo do jogador, brincou ao publicar vídeos em seus stories "acertando" sua contratação.

"Ele está aqui, pode deixar. O que podemos fazer por ele? Está certo que o salário dele é um pouquinho alto, mas podemos resolver isso já. Tá bom, espera aí. Deixa que a metade do salário dele eu pago. Beleza? Tá bom, presidente. Um abraço", brincou Negrete.



"Presta atenção, acabei de falar com o presidente. Ele falou uma parada assim… Se você aceita ou não. Eu pago a metade do seu salário e o Flamengo paga o outro. Beleza? Aperta minha mão", disse o digital influencer, que teve sua mão apertada pelo atacante.

De férias no Brasil, Kenedy, de 25 anos, tem feito uso da estrutura do Ninho do Urubu para aprimorar sua parte física.