Publicado 07/01/2021 14:32

O atacante Karim Benzema será julgado pelo Tribunal de Versalhes por suposta chantagem contra Valbuena, seu ex-companheiro de seleção francesa. O caso começou em 2015 quando o jogador do Olympiacos foi ameaçado por ter um vídeo íntimo com a esposa exposto na internet por dois homens, que o cobraram dinheiro para não divulgar a gravação.

Após a negativa do atleta, os bandidos entraram em contato com Benzema e o atacante teria conversado com Valbuena, em concentração na seleção francesa, dizendo que seria melhor que o meio-campista pagasse o dinheiro para evitar outros problemas. O jogador merengue afirma que deu apenas um conselho ao companheiro.

Segundo o advogado do centroavante, Sylvain Cormier, a decisão do Tribunal é injusta."A decisão de levá-lo a julgamento é uma crueldade absurda e injusta. Benzema não tem nada a provar neste tema. Não se falou em dinheiro", afirmou o representante do atleta à agência "EFE".Desde 2015, Benzema não foi mais convocado para jogar por seu país e perdeu a Copa do Mundo de 2018. Também em 2018, o jogador foi acusado por crime de cumplicidade de chantagem e o francês pode pegar até cinco anos de prisão caso seja considerado culpado.