Publicado 28/02/2021 15:31

Rio - Campeão Goiano pelo Atlético-GO, Gilvan chega no Rio de Janeiro nesta semana para finalizar seu contrato com o Botafogo. O defensor que está livre no mercado em 2021, vai assinar com o Alvinegro para esta temporada.

Aos 31 anos, o defensor vai assinar um acordo por uma temporada e com renovação automática caso o clube consiga o acesso para a Série A para 2022.



"Tenho título, acesso, permanência na Série A e classificação à Sul-Americana em quatro temporadas no Atlético-GO. Então, acho que é uma passagem muito vitoriosa. Tenho muita gratidão ao clube e à diretoria. Adson (Batista, presidente) é como um pai para mim. Me deu muita oportunidade. Sou muito grato", disse o jogador na última quarta-feira.