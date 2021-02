Em alta, Kanu esteve perto de se transferir para o Cruz Azul, do México, e agora está no radar do São Paulo Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2021 13:07

Rio - A negociação entre São Paulo e Botafogo pelo zagueiro Kanu esfriou. Em entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN, o diretor de futebol da equipe paulista, Carlos Belmonte, afirmou que as exigências do Glorioso deixaram o clube mais longe do negócio.

"Estamos na luta para trazer de três a quatro jogadores, além do grupo que já estamos. Não é segredo que tivemos negociação que avançou muito em relação ao Kanu, do Botafogo. Em determinado momento, essa negociação paralisou por exigências que não concordávamos, então paramos a negociação", afirmou o dirigente.

O São Paulo fez uma proposta de R$ 5 milhões para contratar Kanu. No entanto, a equipe paulista gostaria de que parte desse valor, R$ 1,5 milhão, fosse abatido em uma dívida do Botafogo na compra do atacante Henrique Almeida, em 2013.