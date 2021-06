Michael, do Flamengo - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Michael, do FlamengoDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 02/06/2021 20:09 | Atualizado 02/06/2021 20:09

Depois de dois dias de folga, o Flamengo se reapresentou nesta quarta-feira e iniciou a preparação para pegar o Coritiba, no próximo dia 10, pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil. O técnico Rogério Ceni não pôde contar com a presença de Michael, que faltou ao treino, mas justificou e disse que perdeu o voo para o Rio de Janeiro e por isso não estaria na atividade.

O atacante, agora, é aguardado no treino desta quinta-feira para se juntar aos demais companheiros na preparação para pegar o Coritiba. Por outro lado, Ceni contou com a presença de Rodinei, que volta ao clube após 18 meses de empréstimo ao Internacional. O lateral-direito chega com status de 'reforço caseiro" e irá brigar por vaga na posição com Isla e Matheuzinho.

Além de Michael, Arrascaeta, Gerson, Pedro, Isla, Piris da Motta, Everton Ribeiro, Gabigol e Rodrigo Caio também foram ausências pois estão a serviço das respectivas Seleções.