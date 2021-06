A doação dos respiradores para Volta Redonda fez parte do acordo da FPF para a utilização do Estádio Raulino de Oliveira - Divulgação

A doação dos respiradores para Volta Redonda fez parte do acordo da FPF para a utilização do Estádio Raulino de OliveiraDivulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 02/06/2021 16:38 | Atualizado 02/06/2021 16:44

O Flamengo já definiu onde jogará as partidas contra América-MG, dia 13/06, pelo Campeonato Brasileiro, e Coritiba, dia 16/06, pela Copa do Brasil: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Nos bastidores, a diretoria já se movimentou e solicitou À Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, à Confederação Brasileira de Futebol e também à Prefeitura da Cidade do Aço, como o próprio prefeito Antônio Francisco Neto, em contato com a reportagem, confirmou:

"Ligaram, sim. Eles (Flamengo) pediram para gente para atuar aqui nos dias 13 e 16. Não sei os adversários, mas pediram, sim. Será um prazer ter o Flamengo jogando por aqui".

A ideia do Flamengo já era não utilizar o Maracanã nessas duas partidas, mas o planejamento era transferir os dois confrontos para Brasília, no Mané Garrincha. Mas como a Copa América foi transferida para o Brasil, e o Distrito Federal será uma das sedes, o Rubro-Negro precisou rever a situação e escolher uma outra alternativa.

Nesta quarta-feira, a assessoria do Maracanã emitiu comunicado oficial e avisou que Flamengo e Fluminense não utilizarão o estádio para que o gramado passe por reformas. O Fluminense irá atuar em São Januário no dia 6, diante do Cuiabá:

"Com o objetivo de preservar as condições do gramado, o Maracanã, em comum acordo com as diretorias de Flamengo e Fluminense, tem a intenção de transferir pelo menos três partidas que seriam realizadas no estádio em junho: Fluminense x Cuiabá (06/06), Flamengo x América-MG (13/06) e Flamengo x Coritiba (16/06), as duas primeiras válidas pelo Brasileirão e a última pela Copa do Brasil. O compromisso da equipe tricolor já foi remarcado para as 11h, domingo, em São Januário.



Com a transferência destas partidas, a Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado do Maracanã, ganharia 14 dias trabalhar de forma intensa visando o restante da temporada. Vale ressaltar que, somente este ano, 31 jogos já foram disputados no estádio.



Já as partidas do Flamengo a princípio seriam remarcadas para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Mas, com a confirmação do Distrito Federal como uma das sedes da Copa América, o clube ainda estuda outras opções. Há também a possibilidade de o Maracanã transferir mais um jogo no mês de junho para outro estádio: Fluminense x Santos, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e marcado para o dia 17/06."