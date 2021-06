Artilheiro do Campeonato Inglês, com 23 gols, Kane é o principal alvo do City na próxima janela de transferências - AFP

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 21:22

Manchester - Com o aval de Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City, Pep Guardiola terá um substituto à altura de Sergio Agüero, anunciado na segunda-feira como reforço do Barcelona. E Harry Kane é o nome que encabeça a lista de reforços para a próxima temporada. Artilheiro do Campeonato Inglês, com 23 gols, o atacante revelou o desejo de deixar o Tottenham na próxima janela.



"Nós perdemos uma lenda muito importante, com a saída do Sergio Agüero. Um lugar muito difícil de ser preenchido, mas estou confiante de que vamos encontrar o jogador certo para essa vaga", disse Al Mubarak, aos canais oficiais do clube.



A negociação não será barata, pois o Tottenham pede cerca de R$ 750 milhões para negociar seu principal jogador. O norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, outro nome bem avaliado custaria um montante semelhante. Portanto, o português André Silva, destaque do Eintracht Frankfurt, seria uma opção mais econômica, na casa dos 250 milhões.