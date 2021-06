SPORTV - Reprodução

SPORTVReprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 21:30

Mesmo com a proximidade do início dos Jogos de Tóquio, muitos competidores ainda sonham com uma vaga olímpica. Os atletas da equipe de ginástica artística do Brasil terão a última oportunidade de carimbar o passaporte para Tóquio no Pan-Americano de Ginástica, evento com transmissão ao vivo e exclusiva dos canais SporTV. O torneio, que acontece no Rio de Janeiro, entre os dias 4 e 6 de junho, classificará quatro ginastas para as Olimpíadas. A disputa por duas vagas para a competição individual no masculino e outras duas no feminino, começa na sexta-feira, dia 4, a partir das 16h30.

Doze atletas brasileiros estarão em ação, entre eles os medalhistas olímpicos Arthur Nory e Arthur Zanetti, além de Francisco Barretto Jr. e Caio Souza, todos já classificados para Tóquio. Medalhistas nas Olimpíadas da Juventude, Diogo Soares e Tomás Rodrigues são os dois ginastas que disputam a vaga extra para o país. Já Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Ana Luiza Lima, Julia Soares e Christal Bezerra vão em busca da última vaga entre as mulheres. A carioca Flávia Saraiva, é a única brasileira já garantida nos Jogos de Tóquio e vai para a sua segunda olimpíada.

Publicidade

“Temos duas meninas muito fortes competindo nos quatro aparelhos e que aparecem como favoritas para essa última vaga: a Rebeca e a Jade. Tive a oportunidade de assistir aos últimos treinos e ver como as duas estão muito bem preparadas e vêm treinando muito bem. No masculino, a coisa muda de figura, já que os meninos estão classificados. Mesmo assim temos dois ginastas muito jovens, o Diogo e o Tomás, que têm chance de buscar a vaga, mas o foco é a preparação para os Jogos de Paris, em 2024”, explica Daiane dos Santos, comentarista de ginástica do SporTV e da TV Globo.