Fluminense X RedBull Bragantino se enfrentam no estádio do Maracanã pela Copa do Brasil. O atacante Fred comemora emcima do time paulista - Daniel Castelo Branco

Fluminense X RedBull Bragantino se enfrentam no estádio do Maracanã pela Copa do Brasil. O atacante Fred comemora emcima do time paulistaDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 23:25

O Fluminense fez uma grande exibição, cumpriu o dever de casa e bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Fred e Abel Hernández, ambos na segunda etapa.

O primeiro tempo foi animado, com Fluminense e Red Bull Bragantino criando boas chances de gol, apesar o 0 a 0. O Tricolor teve duas oportunidades reais de balançar a rede e o adversário apenas uma. A primeira dos donos da casa foi aos 23 minutos, com Nenê. O experiente meia recebeu na entrada da área, passou por Aderlan, ficou cara a cara com Júlio César e chutou cruzado, mas a bola, caprichosamente, foi para a linha de fundo.

Publicidade

Aos 33 minutos, a equipe de Bragança respondeu, e Lucas Evangelista quase marcou uma pintura no Maracanã. O camisa 8 recebeu dentro da área, ganhou no corpo de Egídio, deu um lindo chapéu em Luccas Claro e tocou tirando tinta da trave de Marcos Felipe, o que seria um golaço.

Aos 36, o Tricolor contra-atacou e voltou a levar perigo ao gol de Julio Cesar. Yago recebeu na entrada da área e arriscou o chute de fora da área, e a bola foi no cantinho, mas o arqueiro do Bragantino espalmou para a linha de fundo, fazendo uma defesa sensacional no Maracanã. Depois desse lance, as duas equipes mostraram desgaste físico e tiraram o pé do acelerador.

Publicidade

No segundo tempo, o Fluminense voltou ainda melhor e avassalador. Nos primeiros dez minutos, o Tricolor teve duas chances de balançar a rede. A primeira foi aos quatro, com Gabriel Teixeira. Após cobrança de escanteio de Nenê, o jovem cabeceou, mas Julio Cesar conseguiu defender. Aos sete, Fred recebeu na entrada da área e chutou, mas não finalizou bem.

Porém, aos 15, o camisa 9 não desperdiçou e estufou a rede. Caio Paulista roubou a bola e puxou o contra-ataque. Yago lança Fred, que tocou para Gabriel Teixeira na área. Ele ameaçou o chute e rolou para o meio, o ídolo chegou livre, cara a cara com Júlio César, e chutou sem chances para o goleiro. Fred, agora, fica a um gol de igualar Romário na artilharia da Copa do Brasil. São 35 só na competição.

Publicidade

Com muito cansaço, Fred foi substituído aos 23 minutos, dando lugar a Abel Hernández, que na primeira oportunidade, aos 24, balançou a rede. O atacante pressionou Léo Ortiz e roubou a bola. Martinelli recebeu, tocou para Nenê, e o meia rolou para Yago. Ele deu um "totozinho" para Abel Hernández, que chutou de primeira e ampliou o marcador.

Os jogadores do Bragantino, claramente nervosos em campo, sentiram o golpe e não conseguia demonstrar nenhum tipo de reação. O Fluminense soube administrar o placar e saiu na frente na briga por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O próximo duelo entre as equipes será no dia 9 de junho.