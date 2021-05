Marcos Braz posa para foto após conceder entrevista Venê Casagrande

Por Venê Casagrande

Publicado 07/05/2021 10:00 | Atualizado 07/05/2021 11:21

O Flamengo vive um dos melhores momentos na história do clube e um dirigente tem ligação direta nesse trabalho realizado: Marcos Braz, vice-presidente de futebol desde o começo da gestão Rodolfo Landim, em janeiro de 2019.

Na semana em que o Flamengo conquistou mais um título (Taça Guanabara) e quebrou tabus importantes, como vencer time argentino na Argentina, algo que não acontecia há 40 anos, e faturar três vitórias seguidas nas três primeiras rodadas da Libertadores, o que nunca havia acontecido, Marcos Braz topou dar uma entrevista exclusiva à Coluna do Venê.

Publicidade

Marcos Braz passa o momento do Flamengo a limpo Venê Casagrande GESTÃO DE ELENCO:

Em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, já que também é Vereador do Município, Marcos Braz atendeu a reportagem e, durante uma hora e meia de conversa, passou o momento do Flamengo a limpo: de Rogério Ceni à política interna (e externa) do clube mais populoso do Brasil, que terá eleições em dezembro.

Como avalia os primeiros meses de Rogério Ceni no comando do Flamengo?



No Brasil sempre se analisa pelos resultados, de maneira errada, mas sempre pelos resultados. Rogerio Ceni é campeão brasileiro, da Supercopa e da Taça Guanabara em seis meses. É um técnico jovem, novo e que está construindo a carreira dele. Como pelo São Paulo, talvez pelo lugar errado por conta da sua representatividade no São Paulo. Passou por Fortaleza, Cruzeiro e hoje está no Flamengo. Ele tem muita ajuda, mas está desenvolvendo um bom trabalho e está bem.



Os títulos vieram por conta do elenco muito qualificado ou por mérito de Rogério Ceni?



As decisões não podem ser em função de apenas um funcionamento, seja lá qual for. O Rogério hoje não tem porque de termos uma ruptura com ele. É o técnico do Flamengo hoje e não adianta trabalhar com suposições. Rogério é o técnico e eu espero que eu perdure por muito tempo. O que não dá é ficarmos trocando de treinadores a todo momento.



Doménec Torrent foi um erro?



Não. O problema é que Domènec, eu acho, que veio numa hora errada. Veio no meio de pandemia, e o calendário foi achatado de uma maneira absurda e isso foi criando muitas dificuldades. Se eu trouxesse Domènec de novo, eu não o contrataria com duas, três pessoas. Eu ia trazer com sete igual Jorge Jesus.



E por que não trouxe com sete então?



Ele achava que poderia fazer daquela maneira. Isso foi um erro não do Domènec. Mas foi meu e de todos nós. Se um dia eu trouxer um técnico estrangeiro, ainda mais não sendo português, traga o maior número de comissão técnica que você puder.



Por quê?



Não quero falar (risos). Mas você entendeu.



Contratações vão acontecer?



O Flamengo sempre tem nomes sendo analisados. Sempre tem. Mas também não podemos fechar os olhos para a pandemia e todos tiveram perdas enormes. O Flamengo se encaixa nisso. Nessa janela, talvez, não seja da mesma forma. Talvez, com inteligência, e com boas ideias a gente faça contratações no meio do ano.



E quais nomes estão na mira?



Não vou te falar. Eu acho que qualquer elenco que tenha 70 jogos no ano, como o Flamengo, precisa ter elenco qualificado. Temos um elenco acima da média, mas entendemos que a diretoria e todos nós queremos continuar ganhando. Para não colocar em risco, a gente precisa continuar se fortalecendo.



Concorda com Rogério que o meio de campo é a prioridade?



O Rogério, ele apresenta as demandas dele. Ele acha que tem que ter algumas situações de jogadores um pouco mais prontos. Isso passar por idade e rodagem e também 'minutagem'. Ele apresenta as demandas, eu apresento as demandas e vamos ajustando. Vamos ao mercado com calma.



Mas não acha não que o Flamengo precisa dar valorizações a jogadores do atual elenco antes de contratar para não criar problemas internos?



Quem disse que o vice-presidente não se preocupou com isso? Quem disse que Bruno Spindel (diretor) não se preocupou com isso e por isso não veio ninguém ainda? Com certeza é uma preocupação. Jogadores que estavam mais defasados e menos defasados. Isso faz parte de gestão de vestiário e isso é um dos pontos que está sendo analisado. Tem dirigente que diz que só vai contratar se vender. A gente tem uma análise que se não renovar a gente também não vai vender. Tem o questionamento do Gerson, que a gente precisa ter um reconhecimento um pouco maior e até renovar. Arrascaeta é um jogador importante, craque, maravilhoso. Essas reinvindicações de empresário eu acho normal, mas ele também tem que me respeitar também.



Publicidade

Gerson e Arrascaeta vão renovar nos próximos dias?

O Flamengo sempre vem conversando com os atletas e empresários sobre renovações e ajustes salariais. Quando você fala nos próximos dias me assusta um pouco, pois sou imediatista. Vai ser quando for bom para o Flamengo também. Quando o Flamengo puder.

Publicidade

Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís: três jogadores titulares e com contrato até dezembro. Vão renovar?

Vamos ver isso tudo com calma. Temos uma ótima relação com os três, mas são personalidades diferentes. Tenho certeza absoluta que não teremos desconforto para ter relação com os três. Primeiro precisamos entender o que eles querem.



Publicidade

Sobre Arrascaeta: em algum momento ele pediu para não jogar alegando que queria valorização salarial?

Arrascaeta estava machucado. O jogador avisou que estava com desconforto, no outro dia exames foram feitos, não jogou contra o Vasco, se cuidou, queria jogar contra a Portuguesa-RJ, mas estávamos indo para o começo de Libertadores e não foi contra a Portuguesa-RJ porque preferimos poupar. Agora, as pessoas acharem que Arrascaeta não ia para um jogo por questões A,B ou C e eu ser complacente de uma mentira é brincadeira. É brincadeira. O tamanho que o Flamengo está hoje. Isso é uma brincadeira. Exames e imagens foram feitos e eu acredito no meu atleta. Se alguém usou isso para disseminar outra coisa, eu não sei.

Publicidade

E o empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca. Ele não ameaçou vocês?

Para mim, não. E não chegou nenhum tipo de ameaça para ninguém da diretoria. Até para ser justo, em nenhum momento, o Daniel Fonseca ameaçou. Posso te afirmar.

Publicidade

Marcos Braz gesticula durante entrevista Venê Casagrande

DEPARTAMENTO MÉDICO E AJUDA PSICOLÓGICA A JOGADOR:

Publicidade

Esse dinheiro já tinha uma demanda. Não posso falar que vai direto para o futebol porque não é assim. O Flamengo é enorme, e o presidente Landim vai gerindo a gestão. Há comprometimentos fiscais e importantes. O fato de não ter público e a retração de sócio-torcedor é um grande impacto. Eu tenho relatórios que são obrigados a mandar para mim, pelo meu cargo de Vereador (o Rio de Janeiro). Eu busco saber sobre público nos estádios. Ainda é grave.

Acha que a torcida volta aos estádios esse ano?

Publicidade

Depende. O que é voltar? 70 mil pessoas que nem o Flamengo colocava no Maracanã? Eu acho que não. Mas eu acho que terá um processo de colocar ali 5 mil, 10 mil pessoas.

Como você avalia o Departamento Médico do Flamengo, pois Rodrigo Caio tem sofrido com problemas físicos?

Publicidade

Eu procuro saber sobre tudo. Eu tenho informação de todos os departamentos. Eu tenho a confiança integral em Tannure (chefe do DM). No caso de Rodrigo Caio, ele de fato apresentou, nos últimos cinco meses, de estar mais machucado, lesionado, mas tem que trazer um pouco para quando o jogador chegou também. Quando o jogador chegou era o mesmo Departamento. Quando o jogador começou a ter um pouquinho mais de lesão também era o mesmo departamento. O jogador é um que nos momentos difíceis ele está acima da média e é da nossa confiança. isso acontece. Vejo com naturalidade.

Por que o Flamengo não conta com um psicólogo na comissão técnica?

Publicidade

Eu não tenho nenhum problema em ter um psicólogo. Primeiro, se o psicólogo tiver que estar lá, ele estará na área do Departamento Médico. A gente não tem nenhum relato de uma necessidade emergencial disso aí. Então, a gente não precisa ter no dia a dia. Mas não quer dizer que a gente não ache pertinente. O Flamengo já pagou recentemente um psicanalista a um jogador. O Flamengo pagou. E se pagou o Flamengo respeita o profissional dessa área.

E qual foi o jogador?

Publicidade

Quadro de Marcos Braz fumando charuto após conquistar título pendurado na parede do seu gabinete Venê Casagrande Everton Ribeiro será vendido? Eu não vou te falar. Se entendermos que precisa de uma pessoa efetiva lá para tomar conta dessa área, isso será feito na hora. Eu não tenho compromisso nem com erro e nem com compromisso com qualquer outra situação o resguardo dos atletas. Não tenho nenhum tipo de desconforto com isso.

O Everton Ribeiro é um jogador importantíssimo. Se ele teve uma caída, eu acho que é normal. os jogadores em alguns momentos podem cair de rendimento. É um cara seríssimo. É um cara que treina muito. Se vier uma proposta e vamos analisar. Simples. É assim que a gente faz.

Publicidade

Arão na zaga mostra que as contratações para o setor foi um erro?

A pergunta é muito boa e pertinente. Mas um ponto que precisa analisar é que quando Arão foi fazer a função de zagueiro para completar, você precisa levar em conta como foi a performance dessa pessoa. A partir do momento que Arão vai para zaga e faz uma performance de alto nível, eu não vejo nenhum demérito nisso. Eu vejo com seriedade da diretoria em não fazer nenhuma intervenção ou pedido para não ser perguntado por jornalista e ficar em cheque. Isso mostra uma seriedade da diretoria de que sempre tem que jogar o melhor.

Publicidade

Você já fez intervenção em escalação anteriormente?

Não. Nunca fiz nenhum tipo de intervenção. Minha relação com os treinadores é sempre a mesma e sempre muito boa.

Publicidade

Rodinei volta?

Se o Internacional não exercer a compra do jogador, ele não será 'reemprestado'. Eu já conversei com Rodinei e disse a ele: 'Rodinei, olha só, a gente conta com você'. Direto e rápido. A conversa foi ótima.

Publicidade

Como recuperar o dinheiro investido em Michael?

Não minimiza o nosso erro, mas Corinthians e Palmeiras também queria. O Flamengo, de maneira que estava no mercado, agressiva, e contratamos o grande jogador. É um jogador novo. É um jogador vem sistematicamente entrando e tendo oportunidade. Um jogador que teve proposta de empréstimo alto, que a gente não fez, porque estávamos em reta final do Brasileirão.

Publicidade

E Piris da Motta? Retorna?

Mesmo caso de Rodinei. Acabou o contrato e não teve proposta? Retorna ao elenco.

Publicidade

O que aconteceu na "não contratação" de Rafinha?

Eu falei para Rafinha que, naquele momento, não poderia fazer a contratação dele. Ele já está em outro clube e fez parte de títulos importantes que o Flamengo teve. Mas não foi possível a sua volta. Quando saiu, ele saiu por preferência dele e ninguém que ele queria. É normal ele ficar chateado. Eu levei seis meses pra contratar ele. Ele não estava liberado. Ele estava no Bayer de Munique.

Publicidade

POLÍTICA DO FLAMENGO E CARGO DE VEREADOR:

Como conciliar o cargo de VP de futebol do Flamengo com o de Vereador do Munícipio do Rio de Janeiro?

Publicidade

Primeiro, outros vices-presidentes também tiveram outra contribuição e nunca foram perguntados como seria a divisão de tempo. Eu tenho a demanda aqui (na Câmara) e estamos de forma híbrida, o que me beneficia, mas mesmo assim não uso isso. Eu estou sempre aqui. Acho que quem sofre isso é a minha mulher, Ana Paula. Mas isso é uma escolha minha e eu tenho que ser cobrado como Vereador e como VP do Flamengo. O que não acho justo e ser cobrado no Flamengo por ser Vereador e ser cobrado na Câmara por ser vice-presidente do Flamengo. Estou sempre nos treinamentos do Flamengo. As reuniões on-line eu participo. É uma loucura, mas acredito que estou fazendo as minhas funções muito bem.

Você não fez campanha e foi eleito com mais de 40 mil votos a Vereador. Você acha que só conseguiu ser eleito pelo fato de ser vice-presidente do Flamengo?

Publicidade

Acho que a minha exposição na mídia era grande e era atrelada ao meu bom trabalho. Quando você também disputa uma eleição, você apresenta ou se apresenta para situações futuras. E a população analisa se essa sua apresentação cabe ou não. Acho que na hora que me apresento como candidato e falo que vou ser correto nas minhas ações e trabalhar para a população, essas pessoas analisam. É uma perspectiva da população. Isso é normal. Acho que contribuo bem para o Flamengo. E um ponto que queria deixar claro é que se tem uma pessoa que sabe fazer cobrança e analisar gestão essa pessoa é o presidente Landim.

ASSISTA ABAIXO A ENTREVISTA COM MARCOS BRAZ:

Publicidade