Casagrande e PVC se desentenderam ao vivo

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 15:06

Rio - Walter Casagrande e Paulo Vinícius Coelho, o PVC, se desentenderam ao vivo durante o programa "Seleção SporTV" desta sexta-feira. Durante um debate sobre o desempenho do Palmeiras, Casão se irritou e relembrou uma antiga treta do colega ao vivo com Edmundo, quando os dois ainda estavam na Fox Sports.

"PVC, só vou falar uma coisa. Vou repetir o Edmundo: Você tem razão, PVC", disse Casão, deixando o clima tenso.

"Você está sendo grosseiro, Casão", retrucou PVC.

"Não estou, não. Não estou sendo grosseiro. Quando você começa a debater um assunto que a outra pessoa sempre vem com uma resposta. Esse nosso debate já deveria ter acabado há muito tempo. Não é um programa de PVC e Casagrande. Já deveria ter acabado. Quando eu acho que vai acabar o debate, você vem com outra coisa em cima. É a sua característica, PVC. Não estou fazendo uma crítica a você. Também tenho as minhas características de comentarista que incomodam outras pessoas, e isso não é um problema, não é grosseria. É apenas característica", justificou o ídolo corintiano.

"Vou dizer para você uma última coisa: o Edmundo é muito meu amigo", respondeu o jornalista.

"Eu sei. Quem falou que ele é seu inimigo? Eu citei um fato que aconteceu na TV. Não precisa ficar bravo", argumentou Casão.

"Não estou bravo, estou triste", admitiu PVC.

"Então não fique triste. Por que está triste?", questionou Casagrande.

"Porque você falou de um acontecimento que está absolutamente superado do passado, que você nunca me perguntou a respeito", cortou PVC.