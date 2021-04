Janaína Xavier, apresentadora do SporTV Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 15:10

Rio - A apresentadora Janaína Xavier, de 43 anos, compartilhou uma novidade importante com os telespectadores do "SporTV News" nesta quarta-feira. Após mais de 40 dias afastada do programa, ela revelou que tem trabalhado em home office pois está grávida de sua segunda filha.

Publicidade

"Eu estou bem nervosa de estar de volta, estou com muita saudade. Tem mais de 40 dias que eu estou em casa, tem muita gente perguntando o que está acontecendo, se é férias, que férias longas, e eu respondendo que estou de home office, que estou produzindo matérias. Mas, até para acalmar o coração de muita gente, agradecendo e pedindo desculpas para todo mundo que ficou preocupado, quero explicar por que estou fora há tanto tempo. Estou com muita saudade, queria muito estar aí", disse Jana.



"O motivo é lindo, é um motivo de 11 semanas, que chama Maria Vitória, que vai caber nessa roupinha daqui um tempo. Eu estou grávida com 43 anos de idade, então foi um susto. Estou aqui para inspirar outras mulheres, dizer que é possível. Estou muito feliz e queria compartilhar a notícia aqui. Nada mais justo. Chegou a hora de contar", completou.

Publicidade

A revelação emocionou Lizandra Trindade, que tem substituído Janaína na bancada do telejornal.

"Você me deixou emocionada, Jana. Eu também não sabia o motivo da sua ausência. Estou cuidando deste filho teu [o programa] sem saber por que você estava longe. Sobretudo, te desejo saúde, muitas alegrias. Como mãe, eu digo que filho é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na nossa vida. Tudo de bom para essa família que se forma. Que vocês sejam mais e mais felizes! Um beijo minha amiga!", disse Lizandra.