Publicado 30/05/2021 13:08

Rio - Campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea no último sábado, o zagueiro Thiago Silva não esconde o desejo de disputar novamente a Libertadores. Vice com o Fluminense em 2008, o defensor o ídolo tricolor não descarta uma segunda chance de vencer o torneio.

"Libertadores? Talvez... Champions tive a segunda oportunidade, quem sabe não tenho também na Libertadores", disse Thiago Silva à TNT Sports após a final da Champions.

"Eu, particularmente, estou muito feliz aqui. Nem nos meus maiores sonhos imaginaria isso. Primeiro ano de Chelsea, ser aclamado assim. Eu não gosto de falar de mim, mas estou muito orgulhoso por tudo que eu fiz", completou.

Thiago não teve vida fácil na decisão da Champions. O brasileiro se lesionou e foi substituído ainda no primeiro tempo.