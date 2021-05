Jason Dupasquier Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 13:52 | Atualizado 30/05/2021 13:52

Rio - O mundo do esporte amanheceu com uma triste notícia neste domingo. O piloto suíço Jason Dupasquier, de apenas 19 anos, morreu após se envolver em um acidente no fim do do treino de classificação para o GP da Itáia de Moto3, no último sábado. Ele chegou a ser levado ao hospital de helicóptero, mas não resistiu.

Publicidade

"Após um grave incidente na segunda sessão de classificação da Moto3 no GP da Itália, é com grande tristeza que comunicamos o falecimento do piloto de Moto3 Jason Dupasquier", confirmou a MotoGP.



Dupasquier acabou perdendo o controle em uma das curvas e batendo no japonês Ayumi Sasaki e no espanhol Jeremy Alcoba. Chegando ao hospital, ele teve constatado um edema cerebral e trauma torácico grave.



Publicidade

"Apesar dos melhores esforços da equipa médica do circuito e de todos os que assistiram posteriormente ao piloto suíço, o hospital anunciou que Dupasquier infelizmente sucumbiu aos ferimentos", informou a MotoGP.

A Prustel GP, equipe do piloto, decidiu não participar da corrida deste domingo. Um minuto de silêncio foi respeitado antes da largada.