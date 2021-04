Casagrande Reprodução

Rio - A Globo tem até 24h para se explicar sobre um pedido de resposta de Ana Paula Henkel, que foi criticada por Walter Casagrande, no blog do ex-jogador no 'Ge.com'. De acordo com o 'Uol', a decisão foi tomada pelo juiz Christopher Alexander Roisin, da 14ª Vara Cível de São Paulo.



Casagrande escreveu um texto afirmando que a ex-atleta era 'defensora dos violentos, dos antidemocráticos, das armas e de tudo que é ruim na sociedade'. O ex-atacante ainda classificou Ana Paula Henkel como 'intragável, prepotente e arrogante'.

Apresentador da Band, o ex-jogador Neto saiu em defesa de Casagrande durante o programa 'Os Donos da Bola'. Logo após as declarações do ex-meia, a emissora paulista também foi processada por Ana Paula.