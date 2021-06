Por O Dia

Publicado 03/06/2021 00:00

As oitavas da Libertadores foram definidas. Falando sobre o futebol do Rio, o Flamengo vai enfrentar o Defensa y Justicia, que perdeu o técnico Crespo para o São Paulo, mas é o atual campeão da Sul-Americana e tem agora o comandante Sebastián Beccacece, que fez um belo trabalho no Racing da Argentina. Parada difícil, mas o Rubro-Negro pode passar para enfrentar o vencedor de Olimpia e Internacional. Do lado do Fluminense, o Cerro Porteño é o adversário. Cascudo, mas não tão qualificado. Confio na equipe de Roger Machado para chegar longe. Depois, pode enfrentar Barcelona do Equador ou Vélez Sarsfield. Mas a real é que todos querem um Fla-Flu na semifinal. Seria um momento histórico para todas as equipes e para o futebol carioca de forma geral. Pararia o Rio e o Brasil. Sonhar não custa nada...

SE VIER, VAI DEITAR

Informações que chegam é de que o Flamengo abriu negociações para ter David Luiz, que estava no Arsenal e se despediu do clube londrino. Após uma passagem de sucesso na Europa, vencendo a Champions League pelo Chelsea, o defensor pode ser o novo reforço rubro-negro. Um setor que é contestável atualmente e pode receber um baita de um zagueiro para os parâmetros do futebol brasileiro. Se vier, vai deitar...

INTENSIDADE QUE PREOCUPA

O Vasco de Marcelo Cabo fez um bom Carioca sob o comando do treinador. Venceu o Flamengo, fez boas partidas contra outras equipes e animou o torcedor vascaíno para a Série B. Mas isso se perdeu desde o jogo do título da Taça Rio e continuou contra o Boavista. Apesar da vitória, o futebol foi o que menos se viu em Bacaxá. Pouca intensidade e uma equipe que começa a preocupar para a competição que pode levar o Vasco até a Série A. Alerta ligado...

TEM QUE JOGAR

Tite tem esboçado formações para a Seleção que enfrenta o Equador amanhã, pelas Eliminatórias para a Copa de 2022. Três nomes foram testados como centroavante: Gabigol, Gabriel Jesus e Richarlison. Mas o atacante do Flamengo deve ser o titular. Vive melhor fase e não adianta ele ser convocado se não for de fato jogar. Espero que ele faça jus à cobrança e também represente. Tem que jogar.