Neymar é dúvida para quarta-feira AFP

Publicado 05/03/2021 18:58

O PSG anunciou nesta sexta-feira (5) que Ángel di María e Marco Verratti estão recuperados de lesão e por isso foram relacionados para o jogo contra o Brest, pelas oitavas de final da Copa da França, no sábado. Já Neymar segue afastado.

O meia italiano ficou fora dos últimos dois duelos da equipe parisiense, enquanto o argentino não atua há um mês. Os dois jogadores participaram do coletivo na manhã desta sexta-feira.



Neymar também esteve em campo, mas segue se recuperando de um problema no adutor da coxa esquerda. O atacante brasileiro participou "parcialmente" do treino com o grupo, informou o clube francês.



O camisa 10 ainda não tem confirmada participação no jogo de volta contra o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima quarta.



Quem também segue em recuperação é o espanhol Juan Bernat e os italianos Moise Kean (por covid-19) e Alessandro Florenzi.