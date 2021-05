Por O Dia

Publicado 30/05/2021 14:36

Neymar cobre símbolo da Nike Reprodução

Rio - Neymar usou suas redes sociais para alfinetar a Nike neste domingo. No Instagram, o craque postou uma foto no treino da Seleção, mas usou um emoji para cobrir o símbolo da empresa americana, patrocinadora da CBF, no uniforme.