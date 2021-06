Maracanã não terá público na Copa América - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 15:06 | Atualizado 02/06/2021 15:07

Rio - O Maracanã confirmou nesta quarta-feira que, por conta das condições do gramado, não receberá os próximos jogos de Flamengo e Fluminense. A partida do Tricolor contra o Cuiabá, no próximo domingo, pelo Brasileirão, foi transferida para São Januário. Já os jogos do Flamengo contra o América-MG, no dia 13, pelo Brasileirão, e Coritiba, pela Copa do Brasil, no dia 16, ainda não têm local definido.

A ideia inicial da diretoria do Flamengo era transferir as duas partidas para o Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, com a confirmação do estádio como sede da Copa América, o time rubro-negro busca outras possibilidades.



O Tricolor ainda corre o risco de ter mais um jogo adiado. O estádio não garantiu que estará liberado para o duelo do dia 17, contra o Santos. A Greenleaf, empresa responsável pelo gramado, irá trabalhar para melhorá-lo nos próximos 14 dias.

Vale lembrar que o Maracanã deve ser confirmado em breve como palco da final da Copa América, em julho.