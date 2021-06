Petrovic chamou 17 atletas para o Pré-Olímpico na Croácia - Divulgação/CBB

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/06/2021 14:45

A seleção brasileira masculina de basquete está convocada para os treinos visando ao Pré-Olímpico de Split, na Croácia. Nesta quarta-feira (2), de forma inovadora, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) divulgou os convocados através de três vídeos com os ídolos Oscar Schmidt, Israel e Cadum ativando marcas parceiras do basquete brasileiro, com divulgação nas redes sociais.



O técnico croata Aleksandar Petrovic optou por 17 nomes, aguardando o armador Raulzinho e a definição dos playoffs da NBA com o Washington Wizards. A lista conta também com nomes jovens como Caio Pacheco, Yago e Georginho, além de jogadores que tiveram uma grande temporada, como Léo Meindl, Vitor Benite e Lucas Mariano.



Anderson Varejão, Marquinhos, Alex Garcia e Marcelinho Huertas são os mais experientes da lista. Gui Santos e Didi Louzada estariam na lista de 17 nomes, mas pediram dispensa.



A seleção se apresenta no próximo dia 9, em São Paulo, quando viaja para a Polônia. Alguns dos atletas viajam direto dos Estados Unidos ou Europa. A preparação entre os dias 10 a 19 será no Aqua Zdroj Walbrzych Sport Center, na cidade de Walbrzych. No dia 20, segue para a cidade de Gliwice, onde nos dias 22 e 23 enfrenta a Polônia em amistosos.



O embarque para Split, local do Pré-Olímpico, acontece no dia 25. Pelos protocolos da Federação Internacional de Basquete (Fiba), a seleção desembarca na cidade com 14 atletas, que farão os testes PCR de covid-19. Desses, 12 jogam a competição que vale uma vaga em Tóquio-2020.



O Brasil estreia no Pré-Olímpico no dia 29 de junho diante da Tunísia, às 15 horas (de Brasília). E no dia 30 encara a Croácia, encerrando a primeira fase. Do outro lado da chave estão Rússia, Alemanha e México. Os dois primeiros de cada mini-grupo avançam para as semifinais. A decisão acontece no dia 4 de julho, em Split.



Confira a lista de convocados do Brasil para o pré-olímpico:

Armadores - Georginho (São Paulo), Marcelinho Huertas (Tenerife-ESP), Raulzinho (Washington Wizards-EUA), Rafa Luz (BC Neveis-Optibet-LIT) e Yago (Flamengo)



Alas-Armadores - Caio Pacheco (Bahía Basket-ARG) e Vitor Benite (Burgos-ESP)



Alas - Alex Garcia (Bauru), Léo Meindl (Fuenlabrada-ESP) e Marquinhos (Flamengo)



Alas-pivôs - Bruno Caboclo (Limoges-FRA), Lucas Dias (SESI Franca) e Léo Demétrio (Flamengo)



Pivôs - Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers-EUA), Cristiano Felício (Chicago Bulls-EUA), Lucas Mariano (São Paulo) e Rafael Hettsheimeir (Flamengo)