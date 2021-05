O ala-pivô Léo Demetrio voa para garantir mais uma cesta na eletrizante vitória sobre o São Paulo: 96 a 93 Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 18:25

Rio - A poucas horas do início do Fla-Flu que decidirá o Campeonato Carioca, às 21h, no Maracanã, a bola já havia subido ao lado, no Maracanãzinho, na final da NBB entre Flamengo e São Paulo. Em casa, o Rubro-Negro suou a camisa para confirmar, neste sábado, a emocionante vitória por 96 a 93 sobre o Tricolor Paulista, na mágica cesta de três de Yago, a 0.8 centésimos para o fim do jogo.

Após abrir 1 a 0 na série melhor de cinco, as duas equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, às 20h, no Maracanãzinho. Em uma tarde para lá de inspirada e com a mira calibrada, Yago foi o cestinha rubro-negro em quadra, com 25 pontos. Pelo São Paulo, Lucas Mariano, com 29, e Georginho, com 24, venderam 'caro' a derrota no Rio.



Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a torcida não teve a chance de acompanhar presencialmente uma decisão em altíssimo nível. Derrotado no primeiro tempo todo, o Flamengo reagiu no terceiro quarto, chegou a abrir dez pontos, mas, no quarto final, foi a vez de o São Paulo equilibrar o jogo e deixar o placar empatado a sete segundos para o fim. O encerramento da história já sabemos como ficou graças à certeira cesta de três de Yago.