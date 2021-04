Ruth de Souza era técnica da equipe de Três Lagoas-MS Divulgação/CBB

Publicado 13/04/2021 12:24

Morreu na manhã desta terça-feira (13) Ruth de Souza por complicações causadas pela covid-19. Pivô campeã mundial de basquete em 1994 e medalha de ouro no Pan de Havana em 1991 pelo Brasil, Ruth Roberta de Souza também era chamada de Rutão pelas companheiras. Atualmente, ela era técnica da equipe da sua cidade natal, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.



Ruth de Souza tinha 52 anos e estava internada desde o fim de março, quando estava com 70% dos pulmões comprometidos por causa da doença. Após apresentar um quadro de melhora, ela precisou ser intubada no dia 2.



Ruth de Souza recebe de Fidel Castro a medalha de ouro no Pan de Havana, em 1991 Divulgação/CBB

A família de Rutão confirmou a morte e a Confederação Brasileira de Basquete fez uma homenagem à ex-pivô em suas redes sociais e afirmou que o basquete brasileiro está de luto. Companheira de Ruth de Souza na Seleção, Magic Paula foi uma das primeiras ex-jogadoras a comentar a perda.



"Perdi uma amiga, com uma história de vida de muitos desafios, mas jamais perdeu sua doçura e sempre com seu jeito humilde e eficiente na convivência em grupo. Dia muito triste para mim. Ruth fazia parte da minha família e sempre recebida com carinho, como merecia. Que ela faça esta passagem com muita luz", disse Magic Paula, atualmente vice-presidente da CBB.