Gabigol deve ganhar uma chance com Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Gabigol deve ganhar uma chance com TiteLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 12:39

Apesar da principal atividade ter sido fechada, o treino desta quarta-feira (2) indicou que Gabigol, do Flamengo, deve ser o titular da Seleção Brasileira no confronto de sexta no Beira-Rio, contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa de 2022. Em compensação, Everton Ribeiro não foi a campo. Já Rodrigo Caio voltou a treinar com os companheiros.

No último treino na Granja Comary, em Teresópolis, antes da viagem a Porto Alegre, Tite realizou um trabalho tático fechado. Entretanto, antes de a CBF TV encerrar a transmissão, foi possível ver o treinador conversando com os 11 titulares. Gabigol estava entre eles.

Publicidade

Não foi a única mudança. Renan Lodi, que vinha sendo titular, deu lugar a Alex Sandro, assim como a entrada de Fred no lugar de Douglas Luiz, suspenso. Já Everton Ribeiro, cotado para jogar, trabalhou em separado do grupo pelo segundo dia seguido. Na terça-feira o meia do Flamengo fez um regenerativo, enquanto nesta quarta não foi nem a campo.

O time titular que deve começar contra o Equador será formado por: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred, Richarlison, Lucas Paquetá, Neymar e Gabigol.



Publicidade

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador nesta sexta-feira, às 21h30. Depois, encara o Paraguai, em Assunção, antes de estrear pela Copa América.